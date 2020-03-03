金科電子(股)公司(7586)將於今年3月11日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

金科電子公司(以下簡稱金科；產業類別：電子科技)主要是從事消費性及工業性存儲、消費性電子及智能網通等周邊產品之設計、製造生產及銷售，產品包括記憶卡、隨身碟、記憶體模組、外接式固態硬碟、工控記憶體等，近年更推出攜帶型、加密型及自動備份等類型之存儲裝置。金科公司並提供相關智能管理與技術，提高客戶產品之品質及生產力。

金科公司將自109年3月4日起揭示其籌資資訊，之後於109年3月11日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)