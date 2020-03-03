罷韓第二階段連署正持續升溫，韓粉杏仁哥既上月24日前往高雄地檢署按鈴控告罷韓發起人陳冠榮、尹立、張博洋、賴瑞隆等人後，今天上午又號召韓粉再度控告高雄市議員黃捷、邱俊憲、何權峰違反選罷法及違反集會遊行法。

這是繼2月24日，杏仁哥針對「Wecare高雄」在情人節時推出繳交連署書、就送「罷字巧克力夾心小蛋糕」的活動提告，告發對象為陳冠榮、尹立、張博洋、賴瑞隆等人後，針對罷韓領導人又一次的提告行動。

除了杏仁哥外，上月24日還有貼紙哥也針對陳姓瑞豐夜市攤商「簽連署書送300支不含尼古丁的拋棄式電子霧化器」一事提告，告發對象為陳姓老闆、尹立、陳冠榮、張博洋4人。

還有仁武阿鴻，則針對鹽埕區新樂里長廖明烈在街頭宣講「用罷韓連署書、換大碗牛肉麵」一事提告；石頭里長則針對日前立委趙天麟、市議員林智鴻送口罩給公民割草總部、發放給連署民眾一事對兩人提告。

(中時電子報)