行政院長蘇貞昌今（3）日赴立院針對新冠肺炎防治及振興特別預算案進行報告及備詢，針對全民健保財務壓力大，若明年繼續收支短絀，可能面臨調漲保費壓力，蘇貞昌接受媒體提問時回應，目前沒有這樣的規畫，也還沒接到相關報告。

蘇貞昌表示，台灣的健保是最好的，也讓全球相當誇讚，不能讓健保倒。因此，如何使健保有效運作、合理收費，會隨時做各方面的評估及運作，一定會讓健保繼續存在。至於立法院要做什麼樣的修法運作，行政院都尊重。

蘇貞昌指出，感謝立院此次快速通過特別條例，今日前來報告特別預算，一定會在2周內提出相關子法。會從各方面來考量、以最有效的運作方式來執行特別預算，讓各行各業雨露均霑、且立竿見影有效，各部會都會從各方面依此原則運作。

對於行政院日前呼籲民眾免搶衛生紙的「一粒卡臣」圖卡，近日登上日本媒體並獲得讚賞，蘇貞昌則感謝有許多優秀同仁發揮創意，對於政府需要讓民眾瞭解的各項作為、或要讓民眾知悉的訊息，透過有趣的畫面、圖卡讓民眾第一時間瞭解，發揮最快速、最有效的效果。

對於地方首長感冒，是否應該請假不要上班，蘇貞昌則認為，地方首長是地方防疫的第一線，指揮的工作負擔很重，若身體有狀況，一定要以身體健康為重。他也希望各個首長都能注意身體健康，真的有狀況要好好休息保重。

(時報資訊)