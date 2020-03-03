由於新冠肺炎干擾，大陸造船廠復工緩慢，加上航商節後積極縮艙，閒置運力創高。法人認為，需求回復仍需時間，貨櫃輪業者第1季遇到逆風，在疫情淡化，且第2季進入旺季，預期營運將逐季改善。

SCFI指數2019年在供給成長率大於需求成長率的狀況下，壓抑運價表現，全年的SCFI指數平均為807.8點，年減3.1％。今年到2月28日的SCFI指數收在875.76點，下跌11.96點，下跌1.3％，預估SCFI指數可能持續修正至3月中，第2季進入旺季，指數有機會將開始轉強。整體而言，2020年在大型船舶供給減緩下，法人預估供需將呈現略為改善，SCFI指數平均值將可望提升至820～840點，有利於貨櫃航商營運表現。

此外，航商在農曆年後積極縮艙，2月中全球的貨櫃船閒置運力達到204萬TEU，高於4年前韓進海運倒閉的159萬TEU，而疫情影響，使得大陸造船廠復工相緩慢，導致全球脫硫塔安裝延後，船舶無法按照既定時間投入市場營運。部分航商目前先針對歐洲線和美洲線的回程調漲運價，去程最快可能3月中下旬調漲，若航商能節制不加班將有助於運價反彈的延續力道，貨櫃輪業者第2季的獲利可望大幅改善。

(時報資訊)