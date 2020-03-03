美股經過2月最後一周大跌近4,000點的長黑棒後，受到聯準會有望在3月中降息2碼的利多激勵，2日美股道瓊指數強彈近1,300點，台股與韓、港、陸等亞股3日同樂，加權指數開盤跳空大漲，指數穩步攻堅，近11點指數最高來到11,363點大漲近190點，收復11,357點5日短期均線。

美股扮演全球股市龍頭指標，美股跌全球股市跟著黯淡，美股大漲全球股市也隨之起舞，因應新冠病毒襲捲全球，造成各國經濟恐慌，美國、日本及英國等國央行均傳出擬降息，市場如獲甘霖，股市聞之振奮強彈。

台股3日由蘋果三王領軍大漲，尤其權值王台積電股價來到318元大漲7元，貢獻指數達61點，約占大盤上漲點數的三分之一，再來是鴻海及大立光均貢獻點數超過10點，聯發科及日月光投控等均強力大漲，漲點貢獻前5大股以蘋概股及半導體股為主。

此外，截至11點左右，貢獻台股點數最高的前6～15名，分別為和泰車、台塑、南亞科、健鼎、中信金、台塑化、國泰金、研華、欣興及國巨等，集中在汽車、塑化、PCB、金控、工業電腦、被動元件等各產業龍頭股。

(工商 )