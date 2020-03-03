「財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會」秉持主辦美國LPGA巡迴賽的用心，積極投入國內高爾夫基層扎根行列，於3月7日至4月3日在新竹、台北、高雄舉辦三場「逐夢高球，小手變高手」高爾夫體驗營，歡迎7歲至11歲學童報名，每人報名費300元。

主辦單位表示，新竹場將於本周六上午9點至12點在新竹新元高爾夫練習場舉行，台北場下周日（15日）上午9點至12點，在青年公園高爾夫練習場舉行，高雄場於4月3日上午9點至12點，在鳳山鳳頂高爾夫練習場舉行。

「逐夢高球，小手變高手」高爾夫體驗營授課方式結合GASP動畫及特效、趣味競賽及個別動作教學等，授課內容包括高爾夫歷史、果嶺區概念教學及全揮桿輔助動作等，想接受訓練、希望成為下一個曾雅妮、潘政琮的小選手，即日起可至裙襬搖搖官網、FB網站下載或線上填寫報名表並繳費，各場次報名截止日期為辦理前一天下午6點止，主辦單位強調，活動結束後每個月在各練習場將有四次教練假日駐點教學，展現「裙襬搖搖高爾夫基金會」長期耕耘基層高爾夫扎根的決心。

(中時 )