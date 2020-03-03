交通部長林佳龍2日於臉書宣布，目前陸、港、澳、韓、義、伊朗等國家入境旅客都需要「居家檢疫」14天。從機場入境後，就不能搭乘客運、軌道運輸等大眾運輸工具。長程旅客如何返家，才不會形成防疫漏洞，就是非常重要的課題。

林佳龍提到，行政院長蘇貞昌已經拍板交通部所提的「居家檢疫者自機場返家交通規畫方案」，3月4日正式上路！由交通部協調計程車、租賃車合作組成的「防疫車隊」，將肩負起接送任務，協助將接觸人數減到最少。

林佳龍說，統計目前自陸港澳韓義、伊朗入境的旅客，每天接近1000人，扣除親友接送，約600人有搭乘防疫車隊的需求，其中又以桃園機場最大宗。

林佳龍表示，桃園機場入境的「居家檢疫」旅客可以優先親友接送，若無親友方便接送，短程則由「計程車跳表計費」。長程搭乘租賃車，計價方式「比照高鐵票價2倍」向乘客收費。政府將另外補助鼓勵協助的車隊夥伴。

林佳龍指出，這樣的規劃兼顧了居家檢疫者的交通需求，提供點對點的交通服務、候車時間短、防疫風險低，且容易追蹤管理，也可保護居家檢疫者的隱私。政府補貼業者，也能提升駕駛意願，同時不會增加居家檢疫者的交通費用負擔，確實大大降低疫情風險。

林佳龍也提到，交通部將持續透過改裝感應式水龍頭、車站避免群聚等管理措施，持續強化防疫作為。

(工商 )