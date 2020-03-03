在5G等新基建加快推進的大背景下，三大營運商有望啟動5G二期招標。某營運商內部人士表示，這兩週都在忙5G二期招標事宜，預計內部的前期準備工作下週完成，啟動招標可能會在4月份。另有營運商指出，傳輸網招標發標在即，預計最快會在3月上旬公示。

2019年底以來，三大營運商相繼啟動新一輪5G設備集中採購。其中，中移動於2019年12月26日啟動14.57萬端SPN設備採購招標，堪稱國內5G承載網首次大規模招標。

伴隨著新一輪的5G招標臨近，華為、中興等設備廠商近期已全面升級5G全系列商用產品。有通信設備供應商預期，隨著三大營運商加速推進5G建設，產業鏈將迎來新一輪的黃金發展期。

大陸5G新基建加快推進。2月22日工信部召開加快推進5G發展、做好訊息通信業復工復產工作電視電話會議。會議強調，要加快5G商用步伐，要求基礎電信企業要及時評估疫情影響，制定和改善5G網路建設計劃，加快5G特別是獨立組網建設步伐，確實發揮5G建設對穩投資、帶動產業鏈發展的積極作用，之後各地迅速響應。

天風證券分析，未來3年通信行業景氣度將持續向上，隨著營運商和設備商加速推進規模集中採購，未來相關硬件產業鏈以及5G應用領域有望逐步進入業績兌現期。

(工商 )