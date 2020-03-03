自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）展開絕地大反攻，目前股價漲幅均逾4％！尤其是美利達，隨著外資轉賣為買，今日早盤股價反彈力道強勁，盤中勁揚逾5％、一度大漲了7.5元；巨大漲幅也逾4％，股價一度上漲了6.5元。

自行車族群近期受到大陸廠區復工遞延，以及因新冠肺炎疫情擴散、東京奧運有延期或取消疑慮的衝擊，股價紛紛大幅回檔整理；尤其是自行車三雄-巨大、美利達與桂盟（5306），股價均跌破年線。

巨大表示，大陸廠區已經全數復工，預期3月中可以達到全面返工。巨大強調，目前主要影響仍在消費市場的信心面；至於供應鏈的部分，只要疫情趨緩、預期就能慢慢消化訂單了。

此外，美利達指出，大陸營收僅佔集團整體營收的7％，台灣廠料件對大陸廠供應的依賴度，已從過去的20％降到11％，尤其大陸廠區2月中復工至今、返工率已達70％；至於台灣廠，至今生產未受影響，產銷計畫均達標。

(工商 )