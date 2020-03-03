新冠肺炎疫情持續，全球市場處於短期動盪，渣打集團今（3）日表示，疫情從中國內地發生向亞洲擴散，對亞洲經濟帶來三個面向的衝擊，包括供應鏈暫時中斷造成的經損失、消費與服務需求降低，所幸中方政府的政策力挺，消費需求仍將保持強勁，扮演支撐經濟活動的力道，只要需求保持強勁，產能有望在受衝擊之後呈現V字型反彈。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，台灣在貿易、投資跟旅遊觀光等方面皆與中國高度相關，考量中國的產能受損，有可能連帶衝擊台灣第一季表現，但另一方面，台灣官方祭出特別預算等，預期也應有正面效應，調整對台灣2020年GDP成長預期，由原先的2.2％下調至1.9％。

符銘財分析，疫情對第一季的經濟受衝擊幅度恐超過預期，估計新冠肺炎疫情應可望在三月底獲得減緩，也為第二季的復甦打下基礎，經濟成長應會在第二、三季度加快，以平衡第一季的疲軟表現對全年經濟成長的影響。

(工商 )