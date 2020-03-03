台灣大哥大宣布將與發行《英雄聯盟（League of Legends）》的遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，成為Riot Games於台灣、香港、澳門的獨家遊戲代理商；台灣大哥大也將打造電競上下游產業鏈生態系，做為佈局5G、跨入電競遊戲第一步，預計4月就會推出第一套電腦與手機雙遊戲平台遊戲。

台灣大哥大總經理林之晨表示，首重「速度」的電競遊戲，被台灣大哥大定義為體現未來5G、創造亮點價值不可或缺的一環，5G超高速、低延遲網路支持下，可以升級玩家的體驗。台灣大獨家代理Riot Games的第一支《符文大地傳說》卡牌遊戲已在封測階段，預計4月底正式開放下載。

台灣大哥大表示，《符文大地傳說》卡牌遊戲是以《英雄聯盟》宇宙為背景，遊戲中的英雄牌都是玩家熟悉的角色，遊戲玩家若玩這套遊戲一定會有相當高的熟悉感。而遊戲中各區英雄都有獨特的對戰風格和戰略優勢，玩家可將兩個區域的卡牌混搭組合，創造新的遊戲趣味。

Riot Games成立於2006年，風靡全球並具盛名的《英雄聯盟》於2009年發行，當時創下全球每月活躍玩家超過1.5億名、高峰時段超過750萬人同時在線的歷史紀錄，這幾年也開帶動全球電競賽事運動化與職業電競戰隊成立的風潮。

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(中時電子報)