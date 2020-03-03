新冠肺炎疫情引起全民健保適用範圍爭議，有民進黨籍立委提出要修法針對長期旅外的中華民國籍人士提高保費或是限縮適用；民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（3）日呼籲，立法院必須修補健保破洞，但不能歧視任何一個個人、職業和區域。

鄭運鵬指出，像「黃安這一類的人」是被討論最多的個案，讓人感覺當他的利益受損時，有事就罵得很大聲，但要盡義務就躲起來，才會引起大眾反感；但鄭也說，這些個案和實際旅外的台灣人的狀況，其實有很大的落差，他指出「健保補破網的事情，是政府的事，也是立法院的事，我呼籲討論各種方向，都不要造成其歧視任何一個個人、職業和區域。」

鄭運鵬認為，現在各界討論的大致上是針對「長期旅外」與「收入不明」質疑，而針對收入不明的狀況，過去曾經有過「名模條款」，用最高級距繳納保費，未來可以研議依此方向修改規定。

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(中時電子報)