南韓確診案例每日俱增，截至今日確診4812例，29人死亡，疫情嚴重。「韓國到底是哪一步走錯了？」一名網友在PTT發文詢問，不懂為何會這麼慘。對此，大家歸納出，除了新天地教會的問題外，南韓的衛生習慣差、沒有即時限制大陸地區入境，恐怕才是病例暴增的原因。

原PO指出，「說南韓舔中，倒也沒有像日本這次舔這麼兇；說他們跟大陸近，但中間其實還卡了個北韓；說他們沒封鎖邪教，但台灣也有宗教活動」，韓國事實上好像也沒幹嘛，案例就瘋狂增加，相較之下亞洲其他國家也沒這麼扯，「有八卦嗎？」

文一PO出後，引發網友們熱烈討論，從留言大致可總歸大爆發原因分成3類：新天地教會問題、衛生習慣、沒有限制大陸地區入境，「過年前後沒禁止大陸人旅遊就已經開始傳了吧」、「12月邪教徒在武漢活動，把病毒帶回韓國...」、「有共食文化、沒有公筷母匙習慣，愛隨地吐痰，衛生習慣很差」、「認真說，因為他們驗得太確實了，早點真正掌握狀況」、「韓國是能驗就驗 日本是能不驗就不驗…」。

(中時電子報)