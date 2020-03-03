關心生態與保育！每年的3月3日為聯合國大會所宣布的「世界野生動植物日(World Wildlife Day)」，這天也是華盛頓公約通過的日子，今年主題為「維護地球所有生命」，新北市推動原生動植物復育有成，也跟今年「世界野生動植物日」行動方案互相呼應。新北的平溪豔百合、石碇烏來杜鵑、金山台灣百合其實也是復育的成果。

金山台灣百合。（圖取自新北市農業局官網）

農業局為提升大眾對野生動植物的關心，多年來持續關注在地野生動植物，至今於石碇區、烏來區及新店區復育栽植約4萬7,700株烏來杜鵑，台灣百合從金山區、萬里區（北海岸地區）復育推廣至瑞芳區、貢寮區 (東北角地區)超過4萬株，並於平溪區復育豔紅鹿子百合約7,360株。

石門雷公蛙。（圖取自新北市農業局官網）

農業局也於三芝區與石門區推動保育雷公蛙（台北赤蛙）棲息區域，積極與進行生態友善耕作的農民合作，在農地中保留或營造適合雷公蛙棲息的環境與廊道，讓雷公蛙能順利復育，創造出對環境友善的保育基地並保存自然地景。

平溪豔百合。（圖取自新北市農業局官網）

農業局長李玟表示，復育除了持續擴大族群數量外，對於保護森林溪流以及友善農田等生物棲地也十分重視，其中地方社區及學校參與更是工作推動過程中不可或缺的力量。包括物種保護、棲地營造，以及生物多樣性宣導教育等層面，亦長期致力於特殊原生動植物復育，如烏來杜鵑(野外滅絕等級)、豔紅鹿子百合(國家極危等級)、台灣百合、雷公蛙（台北赤蛙）等，深獲民眾和地方社區支持。

(中時電子報)