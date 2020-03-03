新冠肺炎(COVID-19)在美國地區的疫情升溫，累積至今日 11:00 為止，已有 102 例確診，累積 6 例死亡，且全都發生在華盛頓州。由於在美國當地的疫情趨於嚴峻，Google 以及微軟(Microsoft)都分別宣布取消了旗下較為小型的幾場活動。然而外界更為關心的是，這兩大廠商分別將在 5 月份舉辦的開發者大會是否也將受到疫情波及。

Google 日前宣布，由於考量到 Google Cloud 顧客、合作夥伴以及員工跟全體社群的健康與福祉，將不會舉辦面對面的 Cloud Next’20 活動，而將此活動改為全球性、以數位方式優先的多日活動。Cloud Next’20 是 Google 在 I/O 開發者大會之前，面向 G Suite、雲端服務以及其他企業服務的開發者所舉辦的活動，原先預定在 4 月 6 日至 8 日在舊金山 Moscone Center 舉行，計畫包含 500 場以上的會議、Labs 以及訓練活動。由於活動取消，Google 將會退還參與者的酒店住宿費用以及活動費用，原本要參與實體活動者，都可參與線上形式的 Cloud Next’20 發表會。

而除了取消 Cloud Next’20 活動，並改以線上發表的方式進行外，Google 先前也已取消了原定在 4 月下旬在 Google 加州 Sunnyvale 辦公室舉辦的「全球新聞倡議峰會」（Global News Initiative）。這一場活動原本是要聚集全球上百名媒體工作者，並針對新聞媒體的創新、提供高品質的新聞，還有打擊假新聞的領域上進行討論。對於活動取消，Google News 副總裁 Richard Gingras 表示感到遺憾，但是員工與參與者的健康是必須優先考慮的要點。

而微軟方面，則是因為疫情緣故，取消了 MVP Global Summit 2020 活動。這項活動原本預計在 3 月 15 日在美國華盛頓州 Bellevue 以及 Redmond 舉行。此高峰會是微軟向 MVP 用戶們溝通技術更新與獲得他們直接回饋的管道。

Google 以及微軟分別取消了在 3、4 月預定舉行的對外活動，並宣告將改以線上方式進行。被推測或許是在為 5 月即將舉行的開發者大會作準備。5 月份原本 Facebook 預定在 5 月 5 日至 6 日舉辦 F8 開發者大會，但現已確定取消；Google 以及微軟則緊接在後，分別預定在 5 月 12 日至 14 日舉辦 I/O 開發者大會以及 5 月 19 日至 21 日舉辦 Build 開發者大會，前者預定在加州舉辦，後者則預定在西雅圖舉辦，目前這兩家廠商都沒有針對開發者大會是否因為新冠肺炎疫情延期或取消發表官方立場，但 Google 提供抽中 I/O 門票的開發者可以選擇在 4 月 15 日前免費退票的機會。

(中時電子報)