名嘴張友驊去年1月間上「新聞龍捲風」節目，爆料陳菊任高雄市長任期間弊案，陳菊認為評論不實，自訴加重誹謗罪。台北地院今開庭，但張友驊未報到，陳菊委任律師建議，若合法傳喚不到，請法院拘提張到案。

張友驊去年1月19、21、22、24日多次上「新聞龍捲風」，指控她調用親信進入國營事業，並利用國營事業募款，所得資助新人去選市議員；另指她聘市政顧問包工程，培養成樁腳，甚至捷運車廂採購工程也有弊案。

陳菊認為評論不實，向法院自訴加重誹謗罪，北院3日上午10點開庭，但張友驊未到庭，法官表示傳票僅是寄存送達，無法確定張本人有無收到，希望陳菊委任律師游琦俊、吳春美提供其他聯絡地址。

律師則表示，他們並無張友驊聯絡方式，但張最近都還有在上「新聞龍捲風」，希望法院將通知書寄送電視台，由電視台轉交，但法官認為電視台非張的住居所，不具合法送達效力，當庭拒絕。

由於張友驊曾因評論「阿帕契貴婦團」案，涉辱罵時任指揮部副司令潘家宇，遭北院判拘30日，易科罰金3萬元，陳菊律師建議調該判決記載的地址寄送通知書，若經合法傳喚不到，請法院拘提張。

陳了張友驊以外，陳菊另還對吳子嘉、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、立委費鴻泰提告，吳子嘉部分已經調解2次，暫無結果，張琍敏部分，辯護律師曾當庭表示和解意願，謝寒冰、費鴻泰則只開過一次庭。

(中時 )