拯救車市 陸傳加速研究新能源車扶持政策 11:202020/03/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸車市持續下探，有消息傳出，結合疫情情況和有關批示精神，大陸國家相關部門正在加緊研究討論新能源汽車產業相關扶持政策。 今年1月，新能源汽車產銷分別完成4萬輛和4.4萬輛，產量年減55.4％，銷量年減54.4％。根據中國汽車工業協會的分析，此次新冠肺炎疫情將對汽車行業第一季的運行情況影響巨大，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。同時，全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。 (工商 ) #情況 #扶持 #車市 #陸傳 #新能源車 也許您會感興趣 推薦閱讀 師法歐美 扶持疫苗產業鏈 04:102020/03/02 財經要聞 車市「疫」外地好 2月新車總銷量達2.7萬輛、年增近四成 12:402020/03/02 財經 《傳產》前2月車市年增4.7％，進口車拿下半壁江山 12:502020/03/02 財經 本周星座雙魚有貴人扶持 肺炎疫情將有好消息！ 00:012020/03/03 娛樂 陸車市慘澹 業者盼解除限購令 04:102020/03/03 焦點新聞 旅遊業推扶助計畫 助商家度難關 04:102020/03/03 話題觀察 車市短多長空 必須及早應變 04:102020/03/03 財經要聞 疫情打擊需求 韓國2月通膨降 10:032020/03/03 財經 財經熱門新聞 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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