大陸車市持續下探，有消息傳出，結合疫情情況和有關批示精神，大陸國家相關部門正在加緊研究討論新能源汽車產業相關扶持政策。

今年1月，新能源汽車產銷分別完成4萬輛和4.4萬輛，產量年減55.4％，銷量年減54.4％。根據中國汽車工業協會的分析，此次新冠肺炎疫情將對汽車行業第一季的運行情況影響巨大，行業產銷量將會出現較大幅度的下降。同時，全年汽車市場發展形勢仍不容樂觀。

(工商 )