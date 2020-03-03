「國標女王」劉真因心臟問題正在醫院和病魔纏鬥，總給人柔軟印象的她，過去坦言溫柔只給外人，對家人比較嚴厲。最近周刊報導，她工作前會請親弟弟來當助理幫忙，弟弟在手機中給劉真的暱稱竟是「魔鬼」，劉真沒生氣，笑著為自己抱不平說：「我覺得自己應該是天使」，也道出姊弟倆好感情。

劉真去年上節目坦言在外說話溫柔嬌氣，其實偶爾也會對家人態度差，她有次在舞蹈教室教學，請弟弟幫忙買晚飯，回來後發現食物已經涼了，讓她忍不住罵弟弟有沒有帶腦袋，也曾因母親亂丟她衣服，讓劉真罕見痛罵媽媽耳朵長繭，但下秒就後悔，反省自己平時對家人和外人態度真的差很多。

據《鏡周刊》報導，劉真過去曾把弟弟劉恆帶在身邊當助理，兩人朝夕相處，劉恆在手機裡還給劉真「魔鬼」暱稱，但他後來解釋是怕寫出真名被看到會引來麻煩，偶爾錄影時劉恆會忽然消失，劉真沒太大反應，老神在在說弟弟應該是覺得無聊，相當包容。

(中時電子報)