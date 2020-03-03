世界前3大中央銀行今天準備採取措施，以降低武漢肺炎蔓延帶來的經濟傷害。歐洲中央銀行與日本銀行都發布緊急聲明，呼應美國聯邦準備理事會主席上週說法。

日本銀行（Bank of Japan）總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）一早就矢言會採取必要行動穩定市場，接著歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）也在晚間跟進發出類似聲明。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）2月28日承諾說，聯準會將採取「適當行動」來支持美國經濟。

拉加德則在美國股市收盤後不久發布聲明說：「我們準備好採取適當且具針對性、必要且與基本風險相稱的措施。」

「冠狀病毒疫情發展迅速，對經濟前景以及金融市場運作帶來風險。」

這些世界金融領袖的保證，是今天全球股市回彈的主要催化劑。隨著武漢肺炎疫情蔓延，全球股市2月底遭遇重挫。

(中央社)