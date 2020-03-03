臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出一張統計圖，並表示柯嗆辣的言論只有一點反應，「市長高聲量的時代已經一去不復返」。(擷取自聲量看政治臉書)

台北市長柯文哲疑感染諾羅病毒，日前更取消公開行程在家休養，柯昨日恢復正常上班後，反嗆批評他的人「活著，就是最大的報復」。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出一張統計圖，並表示這麼嗆辣的言論，只有一點反應，「市長高聲量的時代已經一去不復返」。

柯文哲昨在臉書表示，他疑似諾羅病毒感染致使身體不適，卻有柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於其病情發言，甚至還有陸網軍藉此製造假圖描述他感染新冠肺炎。對於這些，柯嗆「活著，就是最大的報復」。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出一張柯文哲嗆柯黑「活著就是最大的報復」的新聞聲量。根據統計，昨日柯文哲的相關新聞，僅79則，這79則獲得的網友心情表態只有9292個，而這79則新聞獲得的網友分享數，只有461則。此外，這79則新聞只有1474則網友評論。

該粉專指出，這麼嗆辣的言論，只有這麼一點反應，市長高聲量的時代已經一去不復返。

對此，網友表示「不理會就是對他最大的懲罰」、「應該大部分是在笑他吧」、「基本上已經懶得理他」、「過氣政客無誤」、「真的要黑是不是就不理他就好？」

(中時電子報)