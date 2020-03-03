新冠肺炎疫情持續在全球延燒，截至3日共有確診人數已突破9萬人大關、3117死，其中在義大利病例上升至2千後，成為歐洲重災區，法、德以及西班牙人數也超過百人，病毒已在歐洲國家擴散。對此，專家檢驗曾有歐洲旅遊史的巴西病例的病毒基因排序後，確認與歐洲病例的病毒基因密碼不同，顯示歐洲國家之間很可能發生社區感染。

巴西病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz）與聖保羅大學醫學院熱帶醫學研究所和英國牛津大學合作，2日完成巴西第2起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例病毒基因定序，結果顯示，第2起病例的病毒基因不僅與第1起略有不同，發現兩例病毒基因排序已出現變化。

Genoma do SARS-CoV-2 do primeiro caso de COVID-19 da América Latina sequenciado em 48 horas no Instituto Adolfo Lutz https://t.co/NWTeZDulHB #FMUSP #FMUSPOficial #MedicinaUSP — FMUSP - Oficial (@FMUSPoficial) March 1, 2020

根據分析，第1起病例類似在德國測序的病毒，第2起則接近在英國測序的病毒，而兩起病例的冠狀病毒都與最初在大陸武漢發現的病毒株基因密碼不同。雖然兩起確診病例患者都在義大利北部感染病毒，但當地科學家尚未提出那裡的病毒基因測序結果，因此無法進行比較。

對此，熱帶醫學研究所所長薩比諾（Ester Sabino）表示，如果歐洲所有患者都直接來自大陸，那麼病毒的基因序列應該更像在武漢和湖北省發現的病毒，但如今病毒基因突變，顯示歐洲國家之間很可能發生社區感染。

此外，聖保羅聯邦大學（Unifesp）醫學院教授蓓蕾（Nancy Bellei）也指出，目前全世界實際上已處於新冠狀病毒大流行的狀況，遏制病毒傳播的行動不再有意義，應加強的是疾病的診斷和預防感染。

(中時電子報)