屏東里港農友陳榮挺種植彩色甜椒已超過17年，利用光合菌等方式種出的彩椒結實碩大，被稱為「彩椒達人」，近日彩椒進入盛產期，6分地的農地每天可採收300公斤，預計產期可至6月，大家可多享用新鮮美味的彩椒。

陳榮挺說，國人較常吃的綠色「青椒」，是彩椒的幼果期，成熟後會轉變成紅、黃、橙、紫等不同顏色。為了要湊齊不同顏色，他近幾年特別挑選品種，種出各式長短大小各異、形狀顏色不同的彩椒，很像玩具，看起來非常療癒。

陳榮挺搭建網室栽種彩椒，並以草生栽培方式管理，最近也在朋友介紹下開始施用作為土壤改良資材的光合菌，讓原來長得較弱的植株變得強壯，長得更茂盛，病蟲害也減少，果實也長得特別碩大，產量增加。

陳榮挺說，屏東種彩椒面積雖然不大，不過氣候及環境很適合種植，生長期也延長，每年10月栽種，產期可以到隔年5月左右，如果生長條件好還可以採收到6月。目前他每天一早變上工採收，6分地一天約300公斤左右，不少餐廳都來訂購。

農糧署南部分署長姚志旺說，青椒或彩椒都是國人很常食用的食材，無論生食作沙拉，或炒、煮都非常適合。現正值產期，消費者可多選用。

(中時 )