Uber 2日首次承認，新型冠狀病毒肺炎對公司業務構成重大風險。2月初，當病毒陸續出現在大陸和其他地區時，Uber執行長Dara Khosrowshahi曾表示，公司不認為病毒會對整體業務產生影響。

據《新浪科技》報導，Dara Khosrowshahi表示，Uber的整體業務暫未受到明顯影響，但確實看到北亞市場受到了一些影響。例如，在香港，機場業務大幅下降，不過從公司整體業務組合來看，這一點影響並不突出。

但是，在提交的去年年度財報中，Uber卻是另一番說辭，該公司提醒投資者，鑒於諸多因素，包括「流行病或疾病爆發或類似的公共衛生問題等，比如最近的新冠肺炎爆發，可能對此類事件恐慌」的影響，平台用戶數量可能會下降或出現明顯波動。

在這份財報中，Uber一共特別提到病毒五次。公司指出，新冠肺炎可能會擾亂其在美國之外的經營，或擾亂其持有少數股權的公司的業務，Uber還說，這次疫情或者其他類似的事件，可能會破壞公司「新移動」服務（如電動自行車和踏板車等）的供應鏈。

(旺報 )