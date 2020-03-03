儘管國內新型冠狀病毒感染確診病例仍持續快速攀升，但投資人看好美日英等全球主要央行將有志一同降息救經濟，以及受隔夜美股飆漲激勵，周二南韓KOSPI指數盤中漲1.28%，為2,028.05點。

韓國疾病管理本部（KCDC）周二上午公布新冠肺炎確診病例新增600人，累計達4,812人；確診死亡病例新增3人，累計死亡病例達34人。為了因應疫情爆發，南韓政府本周將向國會提出追加預算案。

韓元升值0.18%，報1,191.6兌一美元。

(時報資訊)