《韓股》隔夜美股飆漲，韓股盤中勁揚1.28％ 11:252020/03/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管國內新型冠狀病毒感染確診病例仍持續快速攀升，但投資人看好美日英等全球主要央行將有志一同降息救經濟，以及受隔夜美股飆漲激勵，周二南韓KOSPI指數盤中漲1.28%，為2,028.05點。 韓國疾病管理本部（KCDC）周二上午公布新冠肺炎確診病例新增600人，累計達4,812人；確診死亡病例新增3人，累計死亡病例達34人。為了因應疫情爆發，南韓政府本周將向國會提出追加預算案。 韓元升值0.18%，報1,191.6兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 美股落難 台股反彈看三條件 04:102020/03/02 證券．權證 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 《韓股》陸疫情降溫＋聯準會降息預期，韓股勁揚1％ 12:332020/03/02 財經 《韓股》看好聯準會降息，韓股反彈、韓元勁揚 16:142020/03/02 財經 華爾街恐慌！ 關鍵指數暴殺…這群投資人又蠢動 00:032020/03/03 財經 小資多元投資管道 國泰美股定期定股 04:102020/03/03 焦點新聞 道瓊回神狂飆1300點！日韓股早盤勁揚1.6％~2％ 08:302020/03/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：油價大漲4.5％，創今年來最大漲幅 10:342020/03/03 財經 財經熱門新聞 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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