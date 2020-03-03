新冠疫情對第1季NB代工廠的人工、物料及物流皆造成重大打擊，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預估：今年第一季主要NB代工廠出貨不論以年或以季增來看，都將大幅衰退。在主要的一線代工廠中，仁寶(2324)將是五哥中表現最好的。

仁寶總經理翁宗斌在今年初的旺年會表示，由於英特爾CPU缺貨會到年底，超出市場預期，今年NB出貨目標僅能持平，仁寶朝改善效率方向著手。雖然NB僅能持平，但穿戴式產品和伺服器及車用可以有較樂觀高雙位數的年成長。今年仁寶資本支出會高於往年，往年約在50餘億元，主要是越南和台灣的擴廠和自動化設備。

去年仁寶NB出貨4241萬台，全球4台NB就有一台是仁寶做的。而今年初受到新冠疫情的影響，DIGITIMES Research仍預估仁寶在NB出貨依然持續領先。

去年仁寶整體硬體出貨增長12%，約9200萬台創歷史新高，PC有雙位數成長，伺服器和穿戴有倍數成長，車用也開始獲利。仁寶去年營收9804億元也是創歷史新高。

非PC部分，醫療是仁寶近年來積極切入的領域，包括幹細胞，移動式超音波等。值得一提的是，全台日照軟體，仁寶已經有7成滲透率，醫療將是仁寶重要成長和轉型的引擎，未來仁寶會透過AI，將現在由硬體獲利的營運模式，逐步轉向服務的獲利導向。

在5G和AI方面，仁寶5G模組設計在台灣是最領先的，也已經拿到2家電信商訂單，至於在通訊設備也會積極投入。

(時報資訊)