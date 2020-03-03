台泥(1101)大陸區部分產線雖然已恢復運作，不過，新冠肺炎封城使得房市受到大幅衝擊，水泥市場下游需求依舊疲軟，隨著庫存激增，水泥價格不振，法人對台泥今年獲利看法保守，預期每股盈餘將落在4.2元左右，年減逾8.5%。

大陸房地產市場在新冠肺炎疫情爆發已經出現趨緩的現象，新開工面積的成長率一路由2018年的17%降至1H19、2H19的10%、7%，產品去化速度變慢，疫情爆發後封城使得房市表現更加黯淡，水泥市場需求度下滑，水泥價格下修壓力重。

台泥歲修落在首季的傳統淡季，雖然復工後壓低產能利用率，但市場需求不振使得庫存大增。根據2月下旬數字水泥網的統計資料，廣東與廣西的庫容比飆升至80%，明顯高於去年12月下旬的50%以下，也較過去兩年同期水準高出10~15個百分點。而水泥價格不振的貴州庫容比則由60%一度躍升至最高達85%。水泥業者去化過剩庫存的壓力沉重。對西進水泥業者來說，今年業績表現將會受到影響。

(時報資訊)