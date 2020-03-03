教部小編反串國師教防疫，瀏海遭本尊抓包。圖為星座專家唐綺陽。(圖/摘自臉書「唐綺陽占星幫」)

受新冠肺炎疫情影響，部分學校延到3月才開學，有網友發現臉書上有一個狀似星座專家唐綺陽的身影，在分析12星座開學運勢。仔細一看才發現，竟然是教育部小編也在官方臉書上反串星座國師，並認真製作12星座防疫相關要點，沒想到竟釣出本尊唐綺陽在底下留言「我有瀏海」，但仍忍不住大讚：「太有才！」。

教育部小編在官方臉書以【唐揚姬3/2-3/8星座運勢週報】為題，發文：本週水星仍在持續逆向行駛，不同的是，水逆將從雙魚（3/4）逆回水瓶（至3/10），象徵該面對的現實終究是要面對，例如大學開學。並提醒在此水逆期間，各位大學生能做的就是「反躬自省」，除了課業方面該做好收心操以外，同時也該自我檢討，是否確實遵守防疫相關要點，包括勤洗手、減少用手觸摸眼口鼻、多運動、多吃新鮮蔬果等。

照片中的反串小編坐在桌子後，按照唐老師一貫的黑衣、長髮，乍看之下還真的「神複製」，唯獨少了唐老師最經典的一片整齊瀏海，讓眾多網友笑翻，紛紛回應「瀏海很重要，請勿隨意幫老師掀簾」、「太好笑，這什麼運勢XDDD」、「太強了呀教育部！」、「敲碗雙唐直播！」，更意外的是，竟然釣出唐老師本人也在底下留言回應「呃……我有瀏海（唐揚雞好吃）」，並把教育部PO文分享在在她的《唐綺陽占星幫》，笑說「在我直播運勢的時候，教育部竟然……太有創意、太有才、真是太棒了」。

(中時電子報)