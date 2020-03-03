高雄市長韓國瑜遭發起罷免，台中市長盧秀燕日前也被「公民除銹工程」社團發起罷免連署，罷免理由包括「空氣沒換新」、「售賣社宅用地」及「逢龍必反」。對此，自由作家洛杉基也看清這齣戲，根本是在幫綠營人士解氣。

韓國瑜面臨罷免危機，盧秀燕也遭連署罷免，日前洛杉基表示，這種冤冤相報的報復行動，「大開民主倒車」。

今（3）日洛杉基又在臉書說，人民逐漸看清楚所謂罷免這齣戲的門道了，「原來，罷韓，是為了幫陳菊及敗選的陳其邁解氣；罷盧，是為了幫敗選的林佳龍解氣！」

韓國瑜「逢菊必反」，盧秀燕「逢龍必反」，洛杉基說，「是可忍孰不可忍？誰叫你們不長眼？罷免你們就是不成功，也是給了你們教訓：以後誰還敢挑戰綠營官員？」

網友也認為是「輸不起＋賴皮」、「小人當道」、「最重要高雄貪污太多，不罷韓肥菊日夜難安」。至於新北市長侯友宜，網友猜測，親綠人士不敢發起罷免，可能是因319事件還有很多見不得光的民進黨醜陋案件，「侯應該知道不少」，也有人說「村長說侯友宜是館長的大哥，所以綠營不會發動罷免他。」

(中時電子報)