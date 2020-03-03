新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶，108年度新制勞退基金收益數及收益率雙雙創下基金運用局成立以來新高，收益數達2670億717萬餘元、11.45％，勞保局已於109年3月3日將收益分配金額於勞工退休金個人專戶。若加上個人自提的6％，能享受到較多的收益數分配。

勞保局說明，108年度參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約641萬戶、54.4％，其中超過2萬元者，約450萬戶、38.2％、介於2萬至5萬元者，約311萬戶、26.3％、超過5萬元者，約140萬戶、11.8％。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠舉例，如1名勞工從94年7月勞退新制開辦至今有穩定工作，僱主每月按6％提繳工資，以平均工資計算，帳戶約有40萬元，今年約可分配到4萬元；但若加上個人自提的6％，則帳戶約有80餘萬元，今年約可分配到8萬餘元，享受到較多的收益數分配。如果勞退基金退休時虧損的話，至少請領退休金時還有2年期定存利率的保證收益。

勞保局提及，3月3日起可使用自然人憑證上勞保局網站查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢；或可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。3月4日起，勞工朋友則可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡到郵局ATM查詢。

(中時 )