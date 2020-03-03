家長請注意！竹北高鐵區驚傳遛鳥俠出沒，在餐廳門口露鳥自慰，經過女學生目睹嚇壞，哭著打電話給媽媽求救，最後向高鐵派出所報警。這名母親在臉書社團披露過程，提醒其他家長注意，有社團成員回應，已注意到這名露鳥俠，且記下他的轎車車牌號碼，將提供給警方。

一名母親今（3日）早在臉書社團《竹北市東平家族》發文表示，早上約6:45到6:50間，女兒走路上學經過六家五路一段某餐廳門口，目睹一名男子露鳥自慰，因為太害怕太緊張了，沒有把一些重要特徵看清楚。

女兒到了人多的地方後哭著打電話給她，這名母親趕到該餐廳外面沒有看到這名露鳥俠，不過仍打電話到高鐵派出所報警，警察允諾會加強巡邏。

這名母親提醒，去年竹北高鐵特區才發生過一對11歲姐妹花，在公園玩耍遭到性侵的案件，現在又有露鳥俠出沒，請大家要保持警戒。

有社團成員回應，附近居民有注意到這名露鳥俠，並記下他的轎車車牌號碼，將會跟高鐵派出所警員聯絡。

(中時電子報)