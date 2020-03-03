新冠肺炎疫情升溫，百業蕭條，營業額停滯不前，房仲第一家完成公共衛教訓練的台灣房屋卻逆勢成長。業者表示，疫情影響，讓民眾優先以網路找屋及看屋，點閱率暴增三成，由於防疫訓練有術，客戶安心委託，放心看屋，整體交易量較上月成長4成5。

根據台灣房屋官網資料統計，民眾透過網路找屋，2月點閱率較上月增三成，進一步依民眾所點閱產品類型統計，各類占比如下：住宅78.2%、店面8.6%、土地7.2%、商辦及廠辦3.7%、農舍2.3%，顯見目前住宅自買盤剛性需求，不受疫情影響。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，民眾購屋需求仍在，疫情終究會過去，首先從看屋來人數方面來說，開工後二周看屋來人量約僅平時的三至四成，不過近一周看屋來人量卻明顯回升到往常水準，顯見民眾對於大環境疫情控制得當有信心。

再則房仲經紀人員每天都會接觸客戶，台灣房屋首創開設「公共防疫衛教課程」，針對集團員工和各店加強衛教知識，保護自己也保護客戶，防疫訓練徹底落實執行，著實讓民眾較為安心，整體交易量並未停滯，反倒逆勢成長達45%。

(工商 )