中華化（1727）通過108年財報及股利政策。108年營收23.15億元，毛利率11.59％，營業淨利3589萬元，稅前盈餘4515萬7000元，稅後盈餘3326.5萬元，年減66.35％，EPS0.3元。董事會決議配息0.2元，5月29日股東會。

中華化生產基地包括桃園觀音廠、彰化廠、大陸啟東廠；營收結構以基礎化學品佔比約54.03％最多，其次為特用化學品33.51％，電子化學品約12.45％。受制年假干擾，1月營收1.61億元，月減13％，年減24.99％。

(工商 )