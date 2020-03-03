中華化108年EPS 0.3元 配發現金股息0.2元 11:342020/03/03 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華化（1727）通過108年財報及股利政策。108年營收23.15億元，毛利率11.59％，營業淨利3589萬元，稅前盈餘4515萬7000元，稅後盈餘3326.5萬元，年減66.35％，EPS0.3元。董事會決議配息0.2元，5月29日股東會。 中華化生產基地包括桃園觀音廠、彰化廠、大陸啟東廠；營收結構以基礎化學品佔比約54.03％最多，其次為特用化學品33.51％，電子化學品約12.45％。受制年假干擾，1月營收1.61億元，月減13％，年減24.99％。 (工商 ) #中華化 #EPS #年假 #配發現金 #股利政策 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年EPS 19.16元 聖暉連二年配息15元 04:102020/02/28 證券．權證 轉投資損失 華新去年EPS 0.95元 四年新低 04:102020/02/28 證券．權證 15檔現金大方配 保平安 04:092020/03/01 財經要聞 群光 三大法人轉買 04:092020/03/01 證券．權證 80家超猛 去年賺逾一股本 04:102020/03/02 證券．權證 11檔獲利增長 法人補 04:102020/03/02 證券．權證 《業績-半導體》頎邦去年獲利登次高，Q1淡季續強 07:442020/03/02 財經 衛廚浴設備廠凱撒衛去年衰退 將年配發現金股利1.7元 12:512020/03/02 財經 永信建設擬發1.8元現金股息 17:192020/03/02 財經 集雅社決議配發現金股利1.55元 現金殖利率達6.7％ 20:482020/03/02 財經 財經熱門新聞 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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