浙江省3日公佈新型冠肺炎疫情情況，新增境外（義大利）輸入性確診病例7例。該7例病例與首例境外輸入病例王某某為密切接觸者，在義大利貝加莫同一家餐廳工作，8人一直生活在義大利，無湖北武漢接觸史。

通報指出，患者蔣某，男，34歲，戶籍青田縣甌南街道；患者王某，男，29歲，戶籍青田縣甌南街道；患者葉某某，男，36歲，戶籍青田縣甌南街道；患者陳某某，男，23歲，戶籍青田縣油竹街道；患者葉某某，女，32歲，戶籍青田縣油竹街道；患者章某某，男，33歲，戶籍青田縣油竹街道。6人均在義大利貝加莫從事餐飲服務工作。

2月26日，6人一同乘坐SU2415H航班從米蘭到莫斯科。

2月27日，從莫斯科乘坐SU206H航班到達上海浦東國際機場。

2月28日，6人包車進入青田，當即落實隔離觀察措施。

3月2日，經檢測，6人新冠肺炎核酸檢測均呈陽性，現正在定點醫院隔離治療。

患者葉某，男，34歲，戶籍青田縣三溪口街道，與首例病例為密切接觸者，在義大利貝加莫同一家餐廳工作。

2月28日，患者乘坐LH0273航班從義大利到德國。

2月29日，從德國乘坐CA0936航班到達上海浦東機場。

2月29日，患者包車進入青田，當即落實隔離觀察措施。

3月2日，新冠肺炎核酸檢測呈陽性，現正在定點醫院隔離治療。

(旺報 )