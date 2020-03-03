前「女F4」成員劉樂妍，近年將事業重心與生活移往中國大陸，之後常在社群發表兩岸相關意見與評論，且不吝公開喊話熱愛祖國，引發兩岸網友議論，而自新冠肺炎爆出後，劉樂妍經常針對防疫發表看法，日前貼文讚嘆大陸超市物資充沛，感恩直呼：「真慶幸我生活在這個國家」。

劉樂妍日前在臉書po文，表示疫情蔓延，全球民眾都在瘋搶，而住在中國大陸的她，分享了進超市採買的步驟，表示雖然要戴口罩、量體溫並刷證件條碼才能入內，「沒個5分鐘進不來」有點麻煩，但走進超市後，馬上不在乎這些。

劉樂妍表示，大陸城市的超市，貨架上的食物應有盡有且是滿滿的，不分鮮食、水果還是泡麵等，「只有你想不到，沒有你買不到」，讓她不僅感謝神明跟祖上保佑，最重要的是，「嘿嘿，我現在也有口罩嘍」，劉樂妍說疫情爆發後，一次性口罩漲成天價，但只要單一個超過3元的她就不要，「我全部都吐他口水，就不買」，而在她的堅持與盡量不出門的原則下，省了大筆「防疫財」，如今還在超市買到口罩，讓她再次疾呼「真慶幸我生活在這個國家」。

(中時電子報)