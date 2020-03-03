貼紙哥強調，去年1221罷韓遊行時，遊行隊伍出現一座韓國瑜造型的「拔舌人偶」，已明顯涉嫌毀謗、違反集會遊行法第30條。（袁庭堯攝）

杏仁哥等人強調，檢察官再無動作，不排除要聚眾上街、長期抗爭。（袁庭堯攝）

杏仁哥、貼紙哥、仁武阿鴻、石頭里長4人3日上午再到高雄地檢署集結，控告高雄市議員黃捷、邱俊憲、何權峰3人曾公開推廣「罷韓巧克力」違反選罷法，另也針對去年1221罷韓遊行當天出現韓國瑜造型拔舌人偶，對Wecare高雄發起人尹立提告違反集遊法。杏仁哥強調，檢察官再無動作，不排除要聚眾上街、長期抗爭。

2月24日杏仁哥等人便在高雄地檢署按鈴控告罷韓陣營相關人士送口罩、牛肉麵、電子菸、罷韓巧克力等物違反選罷法，他們認為一週以來檢方毫無作為是「司法不公」，進一步搜集證據對其他相關人及事件按鈴提告，眾人在地檢署門口大喊「蒐證一起來、全民抓賄選！」高雄地檢署隨後也依規定受理並開庭訊問、製作筆錄。

至於杏仁哥等人揚言司法無作為將走上街頭、包圍高雄地檢署長期抗爭一事，高雄地檢署強調，檢方已著手偵辦，對於杏仁哥的批評予以尊重。

杏仁哥等人認為黃捷、邱俊憲、何權峰3人曾在媒體公開露面、推廣罷韓巧克力之行為，已違反公職人員選舉罷免法第102條「以財物或其他不正利益，行求期約或交付罷免案有提議權人或有連署權人，使其不為提議或連署，或為一定之提議或連署」，有對價關係。

此外，去年1221罷韓遊行時，遊行隊伍出現一座韓國瑜造型的「拔舌人偶」，杏仁哥認為此舉已明顯涉嫌毀謗、違反集會遊行法第30條「集會﹑遊行時，以文字﹑圖畫﹑演說或他法，侮辱﹑誹謗公署﹑依法執行職務之公務員或他人者」，尹立要負責。對此高雄地檢署表示，不排除傳喚韓國瑜本人出面作證。

黃捷表示，韓國瑜選後就開始低調，希望讓市民淡忘罷免事宜，但韓粉們這時候卻護主心切、到處樹敵，根本在扯韓國瑜後腿，替罷免行動增添柴火助攻。

何權峰則說，罷韓巧克力明明就是情人節應景活動，他質疑杏仁哥等人是想轉移罷免韓國瑜連署的焦點。邱俊憲表示，罷免絕非用小物品就能輕易換得，杏仁哥等人的檢舉根本搞錯焦點，是濫訴，他同樣有法律權益反制。

(中時 )