高雄市桃源區復興里2日下午1點左右傳出山區森林大火，由於火勢難滅至今仍狂燒已有20小時，燃燒面積更是將近1公頃，警消獲報後立即出動直升機救援，並派35名消防員用吊掛、背著噴水袋等方式進行滅火，至於詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

屏東林區管理處於228連假後第一天，3月2日上班日下午1時巡視發現轄區旗山事業區第81林班森林火災，即動員地面救火隊員24人集結前往，並申請1架次直昇機空勘，與空勤單位3D聯合搶救，火勢從2日延燒至今尚未熄滅，因山區沒有林道可通行，3日早上林務局申請兩架空勤直升機協助空中滅火。

屏東林管處六龜工作站表示，從林火發生初期，巡視員迅速以GPS精準定位火場位置與研判火情，經航照影像及空中勘察判釋燃料類型為二葉松、雜木及香杉之針闊葉天然林，山腹及嶺線地形，林火燃燒狀態為地表火，火場位於桃源復興後山造林地，對部落住家不構成威脅，可望於今日內滅火。

六龜工作站指出，因松針易燃，為即時撲滅林火，防止火勢擴大，屏東處動員40人、消防單位5人、消防車1輛、直升機7架次前往，並向空勤總隊申請直昇機空勘3D聯合搶救及火情監控。

3日清晨7時，直昇機在里港龍祥公園起飛吊掛水袋取水投射灌灑，地面救火隊再增派人力進行聯合搶救，現場持續撲救中。

(中時 )