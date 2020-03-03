新冠肺炎疫情延燒，室內活動引發家長擔憂，新北市水利局在新北大都會公園打造滑梯樂園，目前已完成部分滑梯設施，預計在4月啟用台灣獮猴溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬區、中華龜攀爬座、黑熊鞦韆及體健設施，讓悶壞的民眾有戶外免費休閒場所可玩樂。

新北市在大都會公園辰光橋至中山橋間長度約800公尺的空間，打造共融且全齡化堤坡滑梯樂園，以「台灣特色動物」為主題，打造共融全齡遊樂場，預計打造31座特色滑梯及100種各式遊具設施。

水利局指出，4月啟用的遊戲區域將有台灣獮猴溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬區、中華龜攀爬座、黑熊鞦韆及體健設施等各式休閒遊憩設施，另設置無障礙通道連結市區堤內外，讓大小朋友、各族群民眾搶先體驗好玩又免費的遊樂場所。

整體工程將在7月份開放使用，並連結周邊既有婚紗廣場、樂遊天地、重新市集等各式吃喝玩樂景點。

(中時 )