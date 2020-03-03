不少國人對仿冒深惡痛絕，認為這是偷竊的造假行為，戲稱仿冒品為山寨版，卻少有人知道台灣過去也是仿冒王國，台北光華商場昔日地位就像北京秀水市場，並登上外國媒體封面。美國蘋果電腦不堪鉅額損失，還一狀告到美國在台協會，台灣才開始真正面對仿冒問題。

台灣仿冒由來已久，一開始都是做些不起眼的小東西，未受國外的重視，但隨著台灣工業起飛，科技能力愈來愈強，仿冒的東西也日益升級，最後連電腦都做得出來，而且比原廠便宜又好用，自然讓美國山姆大叔大驚失色。

香港南華早報旗下的英文亞洲雜誌《ASIA MAGAZINE》1984年就以台灣仿冒做為封面故事，標題是「仿冒：生氣勃勃的產業」，照片是一個老阿媽坐在一堆仿冒的洋娃娃中吃飯，裡面還夾雜一個真的嬰兒，強烈暗示台灣以假亂真。《ASIA MAGAZINE》是一份免費刊物，每逢假日隨英文報紙附送，早年家裡訂過《CHINA POST》、《CHINA NEWS》的人一定都看過，它同時也在亞洲各大城市發行，影響力不小。

《ASIA MAGAZINE》(亞洲週刊)報導台灣仿冒產業的專題內文。(黃樹德攝)

報導稱，台灣過去仿冒小東西，反正損失不大，大家睜一隻眼閉一隻眼，現在不一樣，連ROLEX、CARTIER等知名精品都敢造假，最令美國不滿的是，蘋果電腦正在大展鴻圖，結果台灣推出的假蘋果只要原價的四分之一，而且更好用。美國吞不下這口氣，AIT(美國在台協會)直接向台灣施壓要求取締，還動用301條款逼台灣就範。台灣權衝得失，終於修改著作權法、商標法等，大力取締仿冒、盜印，現在更升級到設立專責打擊仿冒的保智大隊，人人都認為仿冒不對。

事實上，不只《ASIA MAGAZINE》，《TIME》、《NEWSWEEK》、《FAR EAST ECONOMIC REVIEW》、《ASIAWEEK》等知名刊物都曾大篇幅報導台灣的仿冒問題，他們甚至拿我們的國名開玩笑，稱REPUBLIC OF CHINA 中的CHINA 根本應該改成COPY才對。

在經濟發展的歷史中，後進國家難免會靠仿冒求生存，即使今天的日本也不例外，所以大家在笑對岸的同時，也不要忘了回首來時路，而這篇報導距今不過35年，時間並不久。

(中時電子報)