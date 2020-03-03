香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）將全面撤出台灣市場，據港媒報導，bossini董事會有鑑於台灣市場持續疲弱造成虧損，因此決議將陸續關閉在台的零售業務，根據港媒指出，預計台灣51家店於7月底撤出；而根據百貨通路指出，bossini香港在農曆年後即知會各百貨3月底撤出，但部分百貨有合約與替代櫃招商等問題，所以自3月31日起陸續撤台。

bossini自十年前UNIQLO平價服飾來台掀起快時尚風潮後，遍佈全台門市一度居全台規模最大，但在陸續受到衝擊後，而逐年調整體質不良的店，以現有全台50多家店，有三分之一在百貨、購物中心與量販商場，三分之二都是路面店，港媒指出，目前目標是在今年7月31日關閉全台51間店舖。

據《香港01》報導，bossini自1992年起在台灣展開營運，但受到台灣消費市場過去20年持續疲弱的影響，公司內部公告指出台灣業務自2006年起即不斷虧損，加上公司對台灣市場未來的前景不甚樂觀，因此，董事會決議終止在台經營業務。

而以學生族群為主的bossini，一度業績最佳的台大公館店則早在三年前就關了，根據通路業者指出，基本上品牌是陸續結束主要都會商圈店，但近五年轉進百貨購物中心等商場，又因租金成本過高，而在電商反而進一步提升擴展業績，為陸續撤出台灣，bossini官網自上月起即狂打彰化清倉廠拍，現在則是全數打出「一件不留」出清折扣。

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