大陸A股兩市今（3）日早盤衝高後回落，截至中午收盤，滬指漲1.36％，深成指漲2.14％，創業板指漲3.7％；其中，雲端計算概念大漲，約15支個股漲停，大陸軟體、半導體、通訊等科技類股漲幅領先；另外，口罩類股下跌，水泥類股盤中下挫。

(旺報 )

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