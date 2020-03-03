陸A股午盤：創業板指漲3.7％ 雲端計算概念股大漲 11:412020/03/03 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股兩市今（3）日早盤衝高後回落，截至中午收盤，滬指漲1.36％，深成指漲2.14％，創業板指漲3.7％；其中，雲端計算概念大漲，約15支個股漲停，大陸軟體、半導體、通訊等科技類股漲幅領先；另外，口罩類股下跌，水泥類股盤中下挫。 (旺報 ) #類股 #大陸 #雲端 #a股 #創業板 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔中低價股 成外資避風港 04:102020/02/28 證券．權證 全球股市染疫 陸港股開盤重傷 11:472020/02/28 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 陸股崩跌3.7％ 本周累計跌5.2％ 16:412020/02/28 財經 仍將震盪調整 基建板塊或補漲 04:102020/03/02 焦點新聞 陸利多政策齊發 中小板看漲 04:102020/03/02 投資理財 表現仍亮眼！陸股早盤小漲 港股勁揚逾百點 09:462020/03/02 財經 《港股》陸新增確診數創1月22日來新低，恆指開低走高 10:172020/03/02 財經 摩根士丹利：A股可做資金避風港 04:102020/03/03 全球財經 《港股》隔夜美股飆升，恆指開漲0.48％ 10:002020/03/03 財經 財經熱門新聞 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 英國母嬰用品mothercare 九月底退出台灣市場 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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