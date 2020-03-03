宣布角逐國民黨黨主席補選的立法委員江啟臣，今(2)日晚間於臉書發表第二支形象影片，訴求國民黨必須改變體質，未來國民黨最重要的黨產就是人才、論述與制度。首次參選的江啟臣認為，雖然國民黨一直被外界嘲諷是老人政治，不過老人政治並非問題的核心，國民黨最重要的是必須要讓人才甄補不間斷，有好的人才循環，黨才會有競爭力，有人才又能提出政策，才會是源源不絕的真黨產。

江啟臣表示，民主政治對一個政黨來說，最重要的就是「候選人」跟「政策論述」。過去幾年，國民黨在這個部分確實表現的不夠出色，也讓國民黨離社會越來越遠！國民黨如果想要重返執政，就要先培育人才、提出政策、精進論述，因此政黨的「人才培育與甄選」與「政策研發」等同於企業界講的HR(人力資源)與RD(研發)，相當程度決定了政黨的競爭力。

江啟臣指出，國民黨要再造，必須要制定HR策略，打造健康的人才循環系統。國民黨除了要強化與青年世代的溝通交流，也要重視人才培養，包含青年團、民代助理、縣市議員、智庫等，並持續檢討修正黨決策及提名機制的年輕化。

江啟臣提到，國民黨要學習企業界的Head-hunter的精神，建立開放積極的覓才機制，持續關注、接觸、爭取社會各界有相容理念的優秀人才，替黨注入新的專業見解與創意，補足國民黨在各個領域的缺口。

江啟臣也說，國民黨還要建立RD體系，搭建一個「政策研發」與「人才培育」的多元生態系。

江啟臣也說，國民黨還要建立RD體系，結合泛藍智庫、基金會、論壇等各平台，搭建一個「政策研發」與「人才培育」的多元生態系，其中長年作為黨智庫的國政基金會，也需在組織文化上更鬆綁，擴大與社會各界的意見交流，讓智庫注入活水，讓政策接地氣，培養更多年輕一輩的領域專家。

江啟臣最後強調，他有改造國民黨的決心與態度，更有改變國民黨的方法，國民黨的Redesign刻不容緩，人才不斷循環，吸收新進思想，讓政策貼近時事且與時俱進，才是黨的核心競爭力，三月七日，讓我們一起攜手改變，你會看見更好的國民黨！

(中時電子報)