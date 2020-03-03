「在家使用的線上教學平台」成為課業學習的優先首選，帶動網家(8044)旗下連科通訊以AI及大數據學習為主的語言學習服務Lingvist今年2月新用戶較去年同期大幅成長超過2倍。Lingvist宣布自今日起推出全新「國中英文段考」複習課程，並於4月15日前提供免費30日使用，有助於國中生在家備考複習。有別於一般線上學習，Lingvist採用教育部明訂之「國中小學英語千字表」，特別依照國中三個年級不同的段考範圍設計考前複習包，以AI人工智慧演算法、間隔複習頻率，幫助台灣學生找出弱點，在有限的時間內，達到考前猜題、考後複習的高效率學習模式。

連科通訊總經理蔡文雄表示：「學生積極在家自學風氣日盛，為了幫助台灣學生快速學習，Lingvist台灣團隊首度針對國中生推出『國中生段考範圍』複習課程，依七、八、九年級上下學期進行不同範圍的教材劃分，提供學生在家線上自主學習，可利用最短的時間達到預習與複習雙重效果。同時為持續響應行政院2030雙語國家政策發展藍圖，釋出專為教師申請使用的免費教學版序號，以幫助台灣國際化雙語人才培養為共同努力目標。」Lingvist台灣團隊亦指出，除此次特別推出「國中生段考範圍」複習課程，Lingvist積極整合高中與商業英語等多樣化課程資源，滿足不同階段的用戶需求。

全民線上學英文風氣更勝以往，Lingvist台灣團隊為國中生及家長量身打造全新「國中生英文段考範圍」主題課程，即日起至4月15日至Lingvist官網活動頁登入，並選擇國中任一年級月考範圍的課程內容，即可獲得免費30日優惠學習方案，享有完整的「國中段考英文單字包」，搭配課前的程度分級功能，學英文變得輕鬆有效率，還可透過AI大數據與智慧演算法，自動記錄每日練習狀況，進一步分析學習行為，使用戶建立適合的個人化學習課程，相對一般教科書、補習班與圖書館的資源更直接找出學習者的弱點進行加強。

(時報資訊)