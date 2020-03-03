群電(6412)2019年財報亮眼，今年營運亦不看淡，群電總經理曾國華表示，雖然第1季受到新冠肺炎疫情衝擊，但伺服器、PC及智慧家庭客戶訂單持續成長，今年營運可望逐季成長，今年營運不會比去年差，可望再創歷年新高；美系外資亦正面看待群電，重申「加碼」評等，目標價維持75元。

群電積極衝刺高值產品市占率，帶動2019年財報亮眼，2019年合併營收為344.15億元，年成長10%，創下歷年新高，營業毛利為56.34億元，年成長28.5%，創下歷年新高，合併毛利率為16.4%，年增2.4個百分點，營業淨利為22億元，年成長54.7%，創下歷年新高，營業淨利率為6.4%，年增1.9個百分點，稅後盈餘為17.2億元，年成長67%，創下歷年新高，每股盈餘為4.51元。

就產品來看，2019年Type-C筆電電源營收大幅成長60%，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增率亦超越20%以上，是業績成長主要推手。

美系外資在最新報告中指出，根據群電管理階層表示，4個主要工廠已經陸續恢復生產，2月復工率約60%到65%，3月可達80%，生產恢復優於大多數同業，主要是因為群電高度自動化，且沒有供應鏈中斷；針對第一季營運，群電預期營收約年下滑8%到10%，毛利率約年下滑1%到1.5%，就季度來看，營收恐季下滑25%到27%。

儘管總體需求仍不確定，群電管理階層重申對其產品在2020年仍能成長具備信心，包括:伺服器、智慧音箱及遊戲主機等，預估遊戲主機將於下半年推出新產品，美系外資認為，群電可以在許多成長領域中擴大市占率，進而成為推升毛利的動力，對群電全年仍持正面看法，重申「加碼」評等，目標價維持75元。

(時報資訊)