國民黨主席選舉進入倒數階段，在武漢疫情引發的恐慌下，不少民眾壓根忘記，原來3月7日要選國民黨主席，在一片疫情聲浪中，代表國民黨青壯世代出來競選立委的江啟臣，不忘多管齊下，勤跑基層，也善用新世代工具臉書、LINE替自己拉票，希望喚醒已經快變「芒果乾」的國民黨能重新振作。

江啟臣說，他希望讓已經老摳摳的國民黨，能夠重新和現代接軌，他開出五項解方，希望讓國民黨能起死回生，甚至是回春。江啟臣指出，這五項解方很清楚，就是組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等五大面向，國民黨必須要勇敢的改革並且「實踐」。

▲國民黨黨主席補選參選人江啟臣，提出五大主張。

江啟臣指出，未來會成立「十一人快速決策平台」，成員包括總召、書記長共兩名，黨務系統包含秘書長、選任中常委兩名，青年中常委一名，以及地方首長由縣市府、會首長互推三名，共同組成連同主席十一人的決策平台，進行集體領導、快速決策，有效回應民意；此外，改革委員會中有二分之一的席次由具有民意基礎的民意代表或執政首長擔任，確保中常會與民意的接軌。

除了讓組織扁平化，江啟臣更重視新世代透過網路溝通的特性，因此他要在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，讓年輕族群認識國民黨，從網路圖文作家、YOUTUBER、直播主，還有許多關鍵意見領袖KOL（Key Opinion Leader）都已經被民進黨所用，讓國民黨在空戰上毫無招架之力，因此如何加速世代對話，將成為他擔任黨主席後首要政策。

為了讓國民黨這個百年老招牌能再度擦亮，江啟臣說，要善用手機，來服務黨員，透過建立數位黨部，讓黨員可以接收更快速、直效的服務。

江啟臣說，透過數位服務後，接下來就要扎根艱困選區，向選民展現紮根地方的誠意與決心，所以他將整合協調黨籍執政縣市長、黨籍不分區委員優先進用年輕人，作為未來國民黨籌備參選的人才庫，才不會讓國民黨變成「老摳摳」。

江啟臣認為，根本來看，國民黨要增加政黨競爭力的關鍵字是「人才培育與甄選、政策研發」，他說，政黨競爭和企業競爭一樣，人才才是決定競爭力的關鍵，因此，國民黨要打造健康的人才循環。

江啟臣說，國民黨除了要強化與青年世代的溝通交流，要重視人才培養，從國民黨的青年團、民代助理、縣市議員、智庫等基層培養起，更要推動國民黨決策機制、提名機制年輕化。

江啟臣認為，國民黨也該學習企業界獵人頭精神，建立開放積極的覓才機制，持續關注、接觸、爭取社會各界有相容理念的優秀人才，替國民黨注入新的專業見解與創意。江啟臣建議，「我們需結合泛藍智庫、基金會、論壇等各平台，搭建一個『政策研發』與『人才培育』的多元生態系，其中長年作為黨智庫的國政基金會，也需在組織文化上更鬆綁，擴大與社會各界的意見交流。」

做好接地氣，打入年輕族群的準備後，江啟臣也不忘台灣本質是個貿易島，需要和國際往來。因此，江啟臣說，他打算成立美、日等重要國家的溝通窗口，並且將設置駐美辦公室作為重要的目標，以避免美中角力、國際打壓影響台灣的國際空間，「我們不能夠放任與各國的聯繫中斷，我們更應該連結國際，表達立場爭取支持，建立國際合作管道」，讓國民黨不再閉門造車，能追上國際潮流。

(中時電子報)