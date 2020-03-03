司法院為了提升便民禮民效能，減少民眾往返法院之勞費，3年開始分階段推動法院「訴訟程序視訊諮詢服務」計畫，司法院宣布今年3月1日起，全台一、二審法院全面實施視訊諮詢服務。

訴訟因為具有專業性，民眾如遇有訴訟程序問題，通常會親自到法院單一窗口聯合服務中心詢問或打電話詢問，難免發生在法院單一窗口櫃台等候多時，或服務電話一直佔線打不通之情形，而對偏遠地區或離島民眾來說，還須克服交通及天候障礙，時生困擾。

司法院為了提升訴訟輔導的服務效能，方便民眾就近諮詢，於是規劃應用現代化的視訊科技設備，以網路替代馬路，預約或現場抽取號碼牌的方式，透過視訊網路與法院端連線，法院的訴訟輔導人員即可在線上驗證文件，面對面為民眾解答訴訟程序問題，節省民眾在時間及交通上之花費，也彌補了電話諮詢所受的侷限。

這項視訊服務計畫的推動，是透過各法院積極與地方政府協調建置服務據點，在各縣市政府鼎力支持與協助下，目前已在全台設立236個據點，各法院視訊諮詢服務的項目，以訴訟或非訟案件關於程序事項者為限。

司法院結合地方政府資源，透過網路視訊科技設備，提供優質、便捷的訴訟輔導服務，提升司法服務效能，對民眾、縣市政府及法院可說是創造三贏局面。未來各法院亦將逐步拓展服務據點，讓轄區內各鄉鎮市區的民眾，均能利用e化貼心的司法服務，保障自身權益。

(中時 )