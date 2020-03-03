新冠肺炎疫情蔓延，為備戰社區傳染情況發生，新北市啟動超前部署，新北市長侯友宜今(3)表示，已要求各級醫院做好分倉分流準備，另外新北聯醫也帶頭把清空計畫做到位，後續15間以上的急救責任醫院也將陸續加入，必要時，則將央北青年社會住宅作為醫療人員暫住居所。

侯友宜指出，很早就已要求醫院做好分倉分流，也都已經準備好了，這兩天又特別要求355家安養長照護理之家，也要分倉分流、分房分居，避免群聚感染，「這我都超前部署先做到位，不要等事情發生以後，才說早知道，現在就先做。」

侯友宜表示，新北市除了聯醫帶頭，把清空計畫做到位，清出114個床位，更重要後續15間以上急救責任醫院都要加入，此外，為了讓醫護人員無後顧之憂，有安心住宿環境，特別在央北社會住宅還沒開放前，必要時讓他們在這個地方居住，並提供免費轉送公車、垃圾清運及各項服務。

(中時 )