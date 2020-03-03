新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶，去（108）年度新制勞退基金運用收益計2,670億餘元，收益率為11.45％，勞保局已於今（3）日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，可利用多元管道查詢。

勞保局說，108年度參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1,180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約641萬戶（占54.4％），其中超過2萬元者，約450萬戶（占38.2％）、介於2萬至5萬元者，約311萬戶（占26.3％）、超過5萬元者，約140萬戶（占11.8％）。 勞保局表示，查詢收益分配金額管道相當多元，自3月3日起可使用自然人憑證上勞保局網站（www.bli.gov.tw）查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢（須先完成裝置認證）；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自3月4日起，勞工朋友始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。

(工商 )