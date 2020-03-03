歐盟競爭事務執委維斯塔格當地時間2日表示，歐盟監管機構將於6月提出提案，應對與歐洲同行相比享有不公平優勢的中國國有企業，以響應德國和法國的呼籲。

路透報導，德國和法國呼籲歐盟反壟斷監管機構做出更多努力，以確保與中國公司競爭的歐洲企業有一個公平的競爭環境。

上個月，德國和法國以及義大利和波蘭敦促維斯塔格到6月底之前提出修訂歐盟反壟斷規則的提案。

維斯塔格在歐洲學院一次會議上表示，「我們正在制定保護公平競爭的新權力，這些權力將使我們能夠應對外國補貼和國有企業等可能對歐洲競爭造成的傷害。」

她續指，「到6月末，我們計劃發布一份白皮書，就我們關於如何使用這些新權力的想法徵求意見」。白皮書是一份徵求相關方意見的計劃書，之後將發布最終版本列入法案。

維斯塔格還暗示將針對壟斷企業排擠較小競爭對手製定更嚴格的規定，稱停止並終止命令在當前世界並不夠，可能需要歐美均採取行動。

維斯塔格表示，「如果市場已經出現不公，其他公司不再有可能參與競爭，那麼我們可能需要要求那些公司降低它們對競爭已經造成的影響。我預計這個問題將是我們4月面臨的一個重要主題，屆時我們將與美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）的官員會面，討論應對方案」。

(工商 )