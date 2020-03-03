國研院今(3)日公布我國近17年畢業博士效益，在這份「博士這條路，值得不值得」調查結果，指出越晚畢業的博士，越高比率認為不值得讀博士，並認為博士學位「越陳越香」，年資越高越肯定價值，並以動機來看，因工作需求或想要成為該領域傑出人士者，最為肯定。

國研院科政中心在2002年即建置「科技人才與研究成果服務平台」（NPHRST），長期追蹤國內博士。本次研究即是從NPHRST中，選定2001年至2017年自國內外大學獲取博士學位，且目前在國內居住就業之本國籍博士，共寄出2萬9702份有效邀請函，最終回收4897份有效問卷，回收率16.5％。

國研院表示，本問卷主要是請博士們回答，他們認為讀博士學位「非常值得」、「值得」、「普通」、「不值得」或「非常不值得」。調查結果顯示，近17年畢業的博士中，有7成5以上肯定博士學歷所帶來的效益，認為「值得」或「非常值得」，更有高達近四成博士認為「非常值得」。

根據「博士這條路，值得不值得」調查結果，2001到2005年畢業的博士，84.8％覺得讀博士值得，但2011年以後畢業者僅70.9％這麼認為。

依照國研院調查指出，按現齡分，45歲以上博士最肯定博士學位價值，30到35歲認為讀博士值得者不到七成，是比率最低的族群。未滿30歲取得博士學位的年輕族群，又有高達79.9％覺得值得。

對此調查結果，國研院表示，博士學位「越陳越香」，國研院科政中心副研究員羅愛雁表示，雖然當前環境、人力供需狀況不同以往，但他認為博士畢業越久、學位效益浮現的情形仍存在。

(旺報 )