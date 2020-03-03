太平區1位年約60歲的方姓婦人因輕微中風不良於行，上月家人幫她申請外籍看護，因外籍看護國語不流暢，導致方姓婦人耐不住性子與家人口角，竟心生死意，於日前晚上近8點許，獨自1人行駛電動代步車前往太堤東路河堤旁持美工刀自殘，宏龍派出所員警獲報順利將其救下並協助救醫，順利挽回婦人寶貴性命，家屬獲悉後非常感謝警方熱心為民服務。

太平警分局宏龍所派出警員邱振維日前晚上8點多執行備勤勤務接獲報案，稱「太堤東路河堤旁有1婦人坐在電動代步車上疑似迷路，請警方協助。」員警立即趕赴現場，當時河堤夜色昏暗，邱員持手電筒沿河堤搜尋，發現方姓婦人獨自坐代步車上，上前查看見婦人手持美工刀且右手掌血流不止，隨即通知消防人員前來救護，期間邱員耐心安撫婦人情緒，避免發生激烈反應導致憾事發生，待救護人員到場後，邱員還趕緊通知婦人丈夫前來規勸及安撫，後由救護車送至長安醫院治療，所幸無生命危險。

事後婦人丈夫低調表示，因婦人中風不良於行，家人幫她申請外籍看護，惟看護對本國語言不太流暢，導致婦人適應不良，遂與自家人發生口角，不料竟會萌生死意，非常感謝警方熱心協助，挽回妻子生命。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

(中時 )